Die Bundesregierung verurteilte das Vorgehen gegen Kolesnikowa mit scharfen Worten. Es sei nicht akzeptabel, eine Oppositionspolitikerin "in klandestiner Weise" und in "Wildwestmanier ins Ausland zu verschleppen", sagte Vizeregierungssprecherin Martina Fietz am Mittwoch in Berlin. Deutschland fordere die Staatsführung in Minsk auf, "sich unverzüglich zum Verbleib von Frau Kolesnikowa zu äußern".