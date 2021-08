Im Flüchtlingsstreit mit Belarus will Polen an der Grenze zu dem Land einen Zaun errichten. Die geplante Anlage solle 2,5 Meter hoch werden und dem Zaun ähneln, den Ungarn im Jahr 2015 zur Abschottung vor syrischen Geflüchteten an seiner Grenze zu Serbien errichtet hatte. Das teilte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak mit.