Das Aufgebot an Truppen am Unabhängigkeitsplatz in Minsk ist so massiv wie seit der Präsidentenwahl vor drei Wochen nicht mehr. An seinem 66. Geburtstag setzt der umstrittene Staatschef Alexander Lukaschenko am Sonntag Hundertschaften von Uniformierten und Spezialtechnik gegen friedliche Demonstranten ein. Sein Ziel: Keine Massendemonstration mit Hunderttausenden mehr zulassen - wie an den beiden vergangenen Sonntagen. Doch trotz der bedrohlichen Lage sind Zehntausende auf den Beinen.