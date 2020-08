In Belarus selbst weiteten sich am Freitag ungeachtet der Freilassung von mehr als 2.000 Demonstranten die Proteste gegen Gewalt und Polizeiwillkür noch einmal aus. Zehntausende gingen allein in der Hauptstadt Minsk auf die Straße. Aus Unmut über Lukaschenko wurde in immer mehr Staatsbetrieben gestreikt. In vielen Städten bildeten Protestierende lange Menschenketten.