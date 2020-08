Belarus: Hat die Protestbewegung eine Chance?

Die Sicherheitskräfte in Belarus gehen wieder hart gegen Andersdenkende vor. Nicht erlaubte Versammlungen werden mit einem massiven Aufgebot an Uniformierten aufgelöst. Kremlchef Wladimir Putin hat zudem Präsident Alexander Lukaschenko öffentlich einen möglichen Truppeneinsatz in Belarus bestätigt. Welche Chance hat die Protestbewegung überhaupt noch - einige Fragen und Antworten zur Lage in Belarus: