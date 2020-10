Minsk: Polizei prügelt auf Demonstranten ein

Zehntausende Menschen in Belarus sind gegen Staatschef Alexander Lukaschenko auf die Straße gegangen. Gleich zu Beginn der Proteste am Sonntag prügelten Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Minsk auf friedliche Menschen ein und zerrten sie in Kleinbusse. Beobachter sprachen von den heftigsten Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten seit Wochen.