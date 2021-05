Belarus hatte die Passagiermaschine am Sonntag unter Verweis auf eine angebliche Bombendrohung zur Zwischenlandung in Minsk gedrängt, wo der an Bord befindliche Regierungskritiker Roman Protasewitsch festgenommen wurde. Die erzwungene Flugzeug-Umleitung hatte international massive Empörung ausgelöst.