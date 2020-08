In der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind alle Mitglied: Die EU-Staaten, Russland – auch Belarus. Vorteil der OSZE: Sie hat in diesem Konflikt noch nicht Partei bezogen – anders als die EU. In deren Reihen unterstützen Polen und Litauen seit Jahren die Opposition gegen Lukaschenko. Ihr Nachteil: Lukaschenko hat die OSZE noch nicht einmal zur Wahl zu gelassen.