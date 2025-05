Atomkraftwerk Tihange in Belgien (Archivbild)

Neue Reaktoren in Planung: Regierung setzt auf Atomenergie

Der Atomausstieg wurde in Belgien bereits 2003 gesetzlich verankert. Demnach sollten alle Reaktoren bis 2025 vom Netz gehen.

Doch angesichts geopolitischer Entwicklungen - insbesondere des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine - und Sorgen um die Energiesicherheit, verschob die belgische Regierung 2022 den Atomausstieg um zehn Jahre. Je ein Reaktor in Doel und Tihange soll nun bis 2035 weiterlaufen.

Belgische Reaktoren unter deutscher Kritik

Auch in Deutschland sorgen die belgischen Meiler regelmäßig für Kritik. Besonders ältere Reaktoren aus den 1970er und 1980er Jahren – wie in Tihange und Doel – stehen wegen technischer Mängel in der Kritik.