Es ist vermutlich gerade überall schwierig, den israelischen Staat zu repräsentieren - in Belgien aber noch ein bisschen mehr. Hier ist Idit Rosenzweig-Abu seit 2022 die Botschafterin Israels. Schon früher hatte die 46-Jährige einige Jahre in Belgien verbracht, die grundsätzlich palästinenserfreundliche Debatte in Belgien kennt sie also. Die Wucht, mit der sie in diesen Tagen über sie hereinbricht, hat sie jedoch kalt erwischt.