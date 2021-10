Deutschland will die Eigentumsrechte an den als Raubgut aus der Kolonialzeit geltenden Benin-Bronzen den nigerianischen Verhandlungspartnern übereignen. In einer Absichtserklärung wurden die Eckpunkte dafür in der nigerianischen Hauptstadt Abuja unterzeichnet. Zudem sind weiter "substanzielle Rückgaben" vorgesehen.