Es sind die beiden wichtigsten Zeuginnen, die jetzt noch fehlen. Heute die ehemalige Staatssekretärin Katrin Suder und in 14 Tagen dann die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Von ihnen erwartet sich der Untersuchungsausschuss endlich die Antworten, die bisher keiner so richtig beantworten wollte. Längst ist nicht mehr die Frage, ob es in der Berater-Affäre, die in den letzten zwei Jahren das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) erschütterte, zu Mauscheleien gekommen ist, ob Aufträge hin- und her geschoben wurden, ob ein sogenanntes Buddy-System sich gegenseitig geholfen hat. Das ist alles längst beleuchtet und aufgeklärt.