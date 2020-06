Deshalb will Biesenbach jetzt ein Gutachten in Auftrag geben - die Experten sollen demnach klären, was nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs möglich sei, um Daten noch zu speichern. Und dann wolle er wieder eine Diskussion in Deutschland anstoßen, ob nicht eine Vorratsdatenspeicherung im Fall von Kindesmissbrauch zugelassen werden soll.