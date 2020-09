Halbach: In den vergangenen Jahren gab es auf beiden Seiten eine erhebliche Militarisierung. Aserbaidschan hat enorm aufgerüstet und wurde vor allem von Russland und von Israel mit Waffen beliefert. Umgekehrt steht Armenien in einer strategischen Partnerschaft mit Russland und hat von dort Waffen erhalten. Bereits Ende August wurde in Armenien ein Gesetz zur Gründung einer nationalen Miliz auf den Weg gebracht. Die Mobilisierung der Bevölkerung jetzt gerade ist erheblich. Wenn es wirklich zu einem Krieg kommt, würde der auf einem höheren militärischen Niveau ausgetragen als der erste Karabachkrieg.