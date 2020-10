Kämpfe im Kaukasus weiten sich aus

Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan dagegen warf der Türkei vor, an den Gefechten direkt beteiligt zu sein. Hochrangige türkische Offiziere würden die Militäroperationen Aserbaidschans leiten, sagte er in einer Ansprache an sein Volk. Der "Bild"-Zeitung sagte Paschinjan: "Ich glaube, dass die Türkei nach 100 Jahren in die Region Südkaukasus zurückgekehrt ist, um den Genozid an den Armeniern fortzusetzen, der im Herbst 1915 in der Türkei stattfand." Es sei das "Ergebnis der imperialistischen Politik Erdogans und der Türkei".