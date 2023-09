Seit dem aserbaidschanischen Militäreinsatz in Bergkarabach versuchen Tausende Menschen die Enklave zu verlassen. Die Straßen, die sich in Serpentinen von dort nach Armenien schlängeln, sind voller Menschen. Viele verbringen die Nächte in ihren Autos und in Bussen. Andere suchen am Straßenrand Holz, um ein Feuer zu machen und sich aufzuwärmen. Vera Petrosjan, eine 70 Jahre alte pensionierte Lehrerin, sagte: