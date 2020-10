Die anhaltenden Kämpfe in der Kaukasusregion Bergkarabach treiben Tausende Menschen in die Flucht. In einem Brief an das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schrieb der armenische Vize-Außenminister Artak Apitonian am Montag, Tausende vertriebene Familien seien dringend auf Hilfe angewiesen - es fehle an Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Hilfe.