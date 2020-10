In den vergangenen Tagen besonders umkämpft: Stepanakert, die Hauptstadt der Region Bergkarabach. Auch andere Städte und Dörfer waren unter Beschuss. Viele Bewohner sind geflohen, andere verstecken sich in den Bunkern und Kellern. Die verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig den Einsatz geächteter Streumunition gegen Zivilisten vor. In einem Interview mit dem ZDF sagte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan diese Woche, die Armenier in Bergkarabach stünden davor, erneut Opfer eines Völkermords zu werden.