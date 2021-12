In Deutschland ist die Zahl der Asylanträge einem Medienbericht zufolge in der jüngsten Vergangenheit fast doppelt so stark angestiegen wie in der Europäischen Union. In der EU seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 355.955 Asyl-Erstanträge registriert worden, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf neue Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat.