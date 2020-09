Den Militärschlag hat die US-Regierung als Akt der Selbstverteidigung gerechtfertigt - Soleimani habe Angriffe auf US-Militärs und amerikanische Diplomaten im Nahen Osten geplant. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, Soleimani habe mehrere US-Botschaften im Visier gehabt.



Die Tötung Soleimanis hatte am Persischen Golf eine Kettenreaktion ausgelöst und ist nicht unumstritten. Bei einem Vergeltungsschlag in der Nacht zum Mittwoch feuerte der Iran mehrere Raketen auf US-Stützpunkte im Irak. Es wird vermutet, dass ein iranischer Raketenbeschuss in derselben Nacht versehentlich den Absturz eines ukrainischen Flugzeugs mit 176 Toten verursacht hat.