Nach der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses haben heute die Sondierungsgespräche begonnen. Die SPD traf sich am Morgen im Kurt-Schumacher-Haus, dem Sitz ihres Landesverbands, zuerst mit den Grünen. "Wir freuen uns auf konstruktive Gespräche", teilten diese zuvor via Twitter mit. Am Nachmittag folgten dann ein Gespräch mit der Linken.