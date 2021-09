Die FDP in Berlin plant eine "mietsenkende Neubauoffensive", Spitzenkandidat Sebastian Czaja nannte sie im ZDF Morgenmagazin als "einen Pakt für bezahlbares Wohnen". "Das sind 200.000 neue Wohnungen, die gebaut werden müssen in Berlin in dem nächsten Jahrzehnt. Und das wären 20.000 im Jahr, die wir schaffen müssen." Das könne in Berlin gelingen, wenn man sich auf das Thema fokussiere und es als Kernaufgabe einer neuen Regierung sieht, betonte der 38-Jährige. Eine Zusammenarbeit mit der Linken und der AfD schloss Czaja aus. Die FDP stelle sich ein Bündnis der Mitte vor.