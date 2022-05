Die FDP gehört wie die SPD zu den Wahlverliererinnen: Die Liberalen flogen in Düsseldorf aus der Regierung und blieben nur knapp im Landtag. Das war, so FDP-Chef Christian Lindner, ein "trauriger Abend". Aber: "Heute ist ein neuer Tag", sagt er am Montag. Für die Ampel-Koalition in Berlin heißt das laut Lindner: Der Inhalt stimmt eben doch nicht so ganz.