Dichtes Gedrängel auf den Straßen in Berlin-Mitte

Quelle: Nils Hagemann

"Die beginnt doch erst morgen", schallt es auf Nachfrage in rauem Ton zurück. Man solle lieber den letzten Abend genießen, an dem man noch feiern kann. Und so geht der Party-Abend bei kalten 10 Grad draußen weiter. Für das Offen-Haben trotz Sperrstunde drohen Bußgelder ab 5.000 Euro.



Auf Anfrage teilt die Polizei mit: "Im Rahmen des täglichen Dienstes kontrollierte die Polizei gestern die Einhaltung der neuen Regelungen." Am Rosenthaler Platz, ist das nicht zu sehen. Die Bars, die nicht selbständig schließen, bleiben offen, die meisten Spätis verkaufen weiter Berliner Kindl, Malboro Gold und Wodka.



Man habe Gewerbetreibende und Gäste sensibilisiert und auf die Regelungslage hingewiesen, so die Polizei weiter. Zahlen, wie viele Bars und Geschäfte in der Nacht von der Polizei kontrolliert oder geschlossen wurden, gebe es noch nicht.