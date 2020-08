Der Start des Mauerbaus am 13. August 1961 ist mittlerweile fast sechzig Jahre her, in diesem Herbst feiern die Deutschen bereits den 30. Jahrestag ihrer Einheit. Doch die 10.315 Tage Teilung haben tiefe Spuren hinterlassen. Jetzt sprechen einige Grenzer offen über ihre Zeit am "Eisernen Vorhang". Der heute 54-jährige Unternehmer Thomas Schwarz war einer von 500.000 Deutschen in der Uniform der DDR-Grenztruppen. Von 1984 bis 1990 diente er als Offizier.