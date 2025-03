Streik in Berlin: Müll stapelt sich, U-Bahnen fahren nicht

In der Urbanstraße in Berlin-Kreuzberg stapelt sich noch immer der Müll. Die Mülltonnen auf den Straßen quillen über, sagt eine Anwohnerin. Seit dem Streik bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) vergangene Woche müssen immer noch 12.000 Tonnen Müll abgeholt werden. Wie lange das noch dauert, kann die BSR nicht sagen.

Keine U-Bahn, kein Bus in Berlin

Es ist nicht das einzige Problem, das die Hauptstadt gerade hat. Am Mittwoch und Donnerstag streiken auch die Berliner Verkehrbestriebe. Keine U-Bahn, kein Bus, keine Tram. Wieder einmal. Es ist bereits der vierte Streik in den laufenden Tarifauseinandersetzungen.

CDU will Verschärfungen bei kritischer Infrastruktur

Bei der Bahn, an Flughäfen, in der Energieversorgung oder bei Rettungsdiensten darf Streik nicht das erste Mittel sein. Es muss das letzte bleiben.

In der kritischen Infrastruktur dürfe es einen Streik "erst nach einem Schlichtungsverfahren" geben. Streiks müssten einen Vorlauf von vier Tagen haben und dürften nicht "im unmittelbaren zeitlichen Umfeld von Feiertagen" stattfinden. Zudem solle ein Notdienst sichergestellt werden, so Connemann.

Gewerkschaften sind entsetzt

Ex-Tramfahrer beklagt schlechte Arbeitsbedingungen

Einigung bald in Sicht?

In den vergangenen Wochen hatte es in verschiedenen Teilen Deutschlands immer wieder Streiks gegeben, vor allem im öffentlichen Nahverkehr, bei der Müllabfuhr, in Krankenhäusern und in Verwaltungen.