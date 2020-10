Die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt gegen 26 Polizeischüler wegen menschenverachtender Chat-Nachrichten. Eine Dienstkraft der Polizei Berlin habe derartige Nachrichten in einer Chatgruppe festgestellt und dies zur Anzeige gebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. In der Gruppe seien von einigen Mitgliedern Memes mit entsprechenden Inhalten geteilt worden.



Nach internen Ermittlungen durch den polizeilichen Staatsschutz habe es Durchsuchungen gegeben, bei denen Beweismittel beschlagnahmt wurden.