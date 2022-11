Erst am Freitagmorgen waren in Essen Einschusslöcher an einer Tür zum Rabbinerhaus an der Alten Synagoge entdeckt worden. In dem getroffenen Gebäude ist ein Institut für deutsch-jüdische Geschichte untergebracht. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens drei Schüsse auf die Synagoge abgefeuert. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte daraufhin von einem "Anschlag" gesprochen.