Zeitgleich zur Bundestagswahl wurden am 26. September in Berlin auch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Der Superwahltag geriet zum Fiasko: Stimmzettel fehlten, vielerorts waren die Warteschlangen so lang, dass auch nach 18 Uhr noch abgestimmt wurde. Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis kündigte wegen des Chaos ihren Rücktritt an.