Gipfel-Marathon in Brüssel: Einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine haben die Nato, die G7-Staaten und die EU in Brüssel beraten. Auch US-Präsident Joe Biden nahm an den Gesprächen teil. Die Staats- und Regierungschefs zeigten sich dabei fest entschlossen: Im Kampf gegen Russland rückt der Westen näher zusammen und will Putin weiter unter Druck setzen.