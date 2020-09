Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat mit seinem Grundsatzurteil an diesem Mittwoch festgelegt, dass der Paragraf 217 in seiner aktuellen Form gegen das Grundrecht verstößt. Es soll ein im Grundgesetz verankertes Recht zum Sterben geben - unabhängig welche medizinischen und pflegerischen Möglichkeiten zur Linderung von Krankheit bestehen. Dabei gehe es ausschließlich um die Möglichkeit der Beihilfe zur Selbsttötung. Was jetzt aus dem Urteil folgt erläutert Rechtsmediziner Jochen Taupitz.