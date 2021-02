Fücks: Das Projekt ist einer der größten Sündenfälle der deutschen Politik in den vergangenen 15 Jahren. Man muss sich erinnern, dass die Verträge unterzeichnet wurden, nachdem Russland die Krim schon annektiert und den unerklärten Krieg in der Ostukraine begonnen hatte. Nord Stream 2 ist in seinem Kern eher ein geostrategisches als ein energiewirtschaftliches Projekt. Sein Ziel ist es, die Ukraine und Polen aus dem Gastransit auszuschalten. Dass die Bundesregierung so hartnäckig am Bau festhält und ihn gegen alle Einwände unserer europäischen Partner verteidigt, unterstreicht nur die tief verankerten Sonderbeziehungen zu Russland.