Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Deutschland kein oberstes Gericht mehr. Zunächst traten an die Stelle des Reichsgerichts in den einzelnen Besatzungszonen von den Alliierten gebildete Oberste Gerichtshöfe. Nach der Konstituierung der Bundesrepublik und dem Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 wurde am 01. Oktober 1950 der BGH in Karlsruhe errichtet, die feierliche Eröffnung fand eine Woche später statt.