Die Erfolgsaussichten halten sich wohl in Grenzen: Bereits in den ersten beiden Instanzen verlor die Klägerin. Auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof im Juli ließen die Richter Zweifel daran erkennen, ob das Telekommunikationsgesetz in seiner bisherigen Fassung im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter anwendbar sei. Falls die Klage wider Erwarten doch Erfolg haben sollte, könnten sich die Mieter schon jetzt für einen anderen oder gar ganz gegen einen Anschluss entscheiden - und so wohl einiges Geld sparen.