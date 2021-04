Biden hat versprochen, "die ewigen Kriege in Afghanistan und im Nahen Osten zu beenden" - in keinen Krieg waren die USA länger verstrickt als in den am Hindukusch. Für Biden ist es eine seiner bislang heikelsten Entscheidungen: Experten warnen, dass Afghanistan bei einem verfrühten Abzug wieder in einen Bürgerkrieg abgleiten könnte.