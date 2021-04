Die beiden Staatschefs vereinbarten demnach ein bilaterales Treffen am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel am 14. Juni. Notwendig sei ein "effektiver Umgang mit Meinungsverschiedenheiten", hob Biden laut Weißem Haus hervor. Die beiden Präsidenten telefonierten vor einer für Samstag erwarteten Erklärung, in der Biden wie während seines Wahlkampfs angekündigt, die Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord anerkennen dürfte.