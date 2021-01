Als seine erste Amtshandlung bezeichnete Biden eine Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie sowie alle Angehörigen. In den USA sind seit Beginn der Pandemie über 400.000 Menschen gestorben. Bereits am Abend vor der Amtseinführung hatten Biden und Harris gemeinsam am Reflecting Pool in Washington der Opfer der Pandemie gedacht.