Der US-Präsidentschaftskandidat wird in Kenosha auch die Familie des durch Polizeischüsse schwer verletzten Jacob Blake treffen. Trump hatte bei seinem Besuch in Kenosha keinen Kontakt zu Blakes Familie. Der Republikaner nutzte den umstrittenen Besuch vielmehr, um sich erneut als "Präsident von Recht und Ordnung" in Szene zu setzen und bezeichnete Ausschreitungen am Rande von Demonstrationen als "Inlandsterrorismus".