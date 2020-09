Nach dem etwa einstündigen Telefonat ging es für Biden in die seit dem Vorfall von Unruhen geplagte Stadt Kenosha. Dort war Blake am 23. August vor den Augen seiner Kinder mehrfach in den Rücken geschossen worden und ist nach Angaben der Familie nun querschnittsgelähmt. Der Vorfall löste Proteste gegen rassistische Polizeigewalt und schwere Ausschreitungen aus. Am Rande der Proteste wurden zwei Menschen erschossen, mutmaßlich von einem 17-Jährigen.