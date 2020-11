Was ist vom US-Präsidenten Biden zu erwarten?

Gleichzeitig will er sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vom "Green New Deal" hat er sich bereits distanziert, und auch Ministerposten für Sanders oder Warren wird es wohl nicht geben. Seine Plattform sei bereits "sehr progressiv" sagte er dem Sender NBC in seinem ersten Fernsehinterview am Dienstag. Außerdem brauche er Sanders und Warren im Senat.