In einer Woche beginnt die Präsidentschaftswahl in Frankreich, und in drei Wochen gibt es dann in einer Stichwahl die Entscheidung. Lange dominierten rechte Stimmen den Wahlkampf. Doch dann kam der Krieg. In den Wahlumfragen erlebte Staatschef Emmanuel Macron, der sich als Krisendiplomat präsentiert, einen Auftrieb.