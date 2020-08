Biden weiß, worum es an diesem Tag, noch viel mehr, worum es in den nächsten Wochen geht, "darum, Herzen zu gewinnen, und ja, die Seele Amerikas", sagte er in seiner Nominierungsrede auf dem virtuellen Parteitag der Demokraten.



Unter Präsident Trump gebe es "zu viel Wut, zu viel Angst, zu viel Spaltung". Er setzte auf "Hoffnung statt Angst, Fakten statt Fiktion, Fairness statt Privilegien", so Biden. Vereint könne und werde das Land diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden.