Biden will mit aller Härte, aber wohlgemerkt hinter verschlossenen Türen, seine Forderungen stellen. Russland soll die militärischen Provokationen einstellen - in der Ukraine, aber auch in Lufträumen und Seegebieten in Europa. Putin soll Menschen- und Bürgerrechte respektieren und die Mordattacken seiner Geheimdienste auf politisch Andersdenkende unterbinden.