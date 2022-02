Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Sonntag in mehreren Telefonaten einen Weg zur Deeskalation im Russland-Ukraine-Konflikt gesucht. Auf ein Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Vormittag folgten ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Telefonisch beriet sich Macron anschließend mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), US-Präsident Joe Biden sowie dem britischen Präsidenten Boris Johnson, wie es in Paris hieß. Es folgte am späten Sonntagabend ein zweites Gespräch mit dem Kremlchef.