Alles lief also eigentlich ziemlich gut für Joe Biden. Auch die Rede am Samstag in Warschau: historisch. "Habt keine Angst", zitierte der US-Präsident den polnischen Papst Johannes Paul II. und erinnerte die Menschen in Russland an den Kampf um ihre Freiheit gegen das Nazi-Regime im Zweiten Weltkrieg und die Menschen in Osteuropa an den Kampf um die Freiheit gegen die sowjetische Unterdrückung.