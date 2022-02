Am Abend wird mit Spannung eine Rede von US-Präsident Joe Biden erwartet. Die USA würden mit zusätzlichen Sanktionen reagieren, je mehr sich Russland in Richtung eines Einmarsches in die Ukraine bewege, hatte sein stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater Jon Finer CNN gesagt. "Eine Invasion ist eine Invasion, und das ist es, was hier passiert. Aber Russland ist schon seit 2014 in die Ukraine einmarschiert."