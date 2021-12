Dass Biden nun trotz einer knappen Mehrheit in beiden Kongresskammern nicht in der Lage scheint, Vorhaben durchzubekommen, kratzt an seiner Autorität. Im November 2022 stehen Kongresswahlen an. Umfragen zufolge könnten die Demokraten dann ihre Mehrheit in beiden Parlamentskammern verlieren - was der Anfang vom Ende von Bidens Präsidentschaft wäre.