Bidens Abflug nach Brüssel ist für Mittwoch geplant. In Brüssel werden die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte am Donnerstag zu einem G7-Gipfel zusammenkommen. Der Gipfel ist eingebettet in zwei andere Gipfel in Brüssel am selben Tag: Zuerst tagen die Staats- und Regierungschefs der Nato. Auch dabei wird es um den Ukraine-Krieg gehen. Am Nachmittag findet ein EU-Gipfel statt.