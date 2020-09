Derzeit liegt der Ex-US-Vizepräsident in dem Duell in Führung: Nach Berechnungen des Fernsehsenders CNN hat er sich bei den bisherigen Vorwahlen bereits 845 Delegiertenstimmen gesichert - Sanders wiederum 694. Und: Biden hat bei den Vorwahlen in Arizona, Florida, Illinois und Ohio gute Chancen, seine Siegesserie fortzusetzen. In Umfragen liegt er in allen vier Bundesstaaten weit in Führung. Sollte er bei den Abstimmungen überall siegen, würde der Druck auf Sanders zunehmen, aus dem Rennen auszusteigen.