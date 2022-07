Biden in Saudi-Arabien : Ein Faustgruß mit dem Prinzen

Am Freitagabend setzte die US-Präsidentenmaschine Air Force One in Dschidda am Roten Meer auf. Der Empfang war kühl: Begrüßt wurde Biden von Mekkas Gouverneur Chalid al-Faisal und der saudischen Botschafterin in den USA, Rima bint Bandar - ein klarer Affront mit Blick auf deren Rang. Die Momente standen im starken Kontrast zur feierlichen Zeremonie bei Bidens Ankunft in Israel auf dem vorigen Stopp der Reise. Und sie erinnerten an den kühlen Empfang, den Jahre zuvor Ex-US-Präsident Barack Obama in Riad erhalten hatte.